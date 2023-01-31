Объявлены сроки завершения строительства технопарка по производству продуктов питания в Петрозаводске

Готовность строящегося в Петрозаводске технопарка «Карельские продукты» составляет 55%, завершение работ запланировано на июль.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии после того, как стройплощадку посетил руководитель ведомства Олег Ермолаев.

Он встретился с представителем застройщика для уточнения графика работ. Сейчас строители делают бетонные перекрытия, монтируют металлические конструкции кровли, занимаются прокладкой наружных сетей.

На территории технопарка разместятся производственные площадки, которыми смогут бесплатно пользоваться производители продуктов питания. Кроме того, будут оборудованы лаборатория, выставочный зал, складская зона.

Инфраструктура позволит принять 10 резидентов, разместить более 100 новых рабочих мест.

Министерство ожидает, что выпуск продукции начнется в 4 квартале 2023 года.