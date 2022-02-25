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Объявлены условия новых кредитных каникул для граждан России

Новости. Общество
17:00, 04 Марта 2022
фото: © Марина Померанцева / ИА EAOmedia

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Госдума приняла в первом чтении норму, согласно которой граждане России в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.

Соответствующие положения содержатся в правительственном законопроекте, направленном на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.

Согласно законопроекту, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект МСП, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу.

Правом на такое обращение наделяются заемщики, отвечающие одновременно трем условиям. Так, размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ. Кроме того, доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств по кредитному договору, за месяц до обращения должен снизиться на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.

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