«Обкатчики» и «учетчики» начали считать пассажиров в маршрутках и троллейбусах Петрозаводска

Специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» начали подсчет пассажиропотока в Петрозаводске в рамках реализации «транспортной реформы».

8 февраля специалисты научно-исследовательского института начали подсчет пассажиропотока на маршрутной сети. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Исследования проводятся на городских маршрутах троллейбусов и автобусов, а также на муниципальных пригородных маршрутах.

«Сбором данных будут заниматься обкатчики и учетчики. Первые будут ездить в общественном транспорте по заданным маршрутам и фиксировать количество входящих и выходящих людей на каждой остановке, а вторые — будут стоять в местах большого скопления пассажиров и считать, сколько людей и в какое время пользуются тем или иным автобусом и троллейбусом», — говорится в сообщении мэрии.

Специалисты будут заносить данные в специально разработанное мобильное приложение. Информация, занесенная в приложение, будет аккумулироваться и дополняться с учетом аналитических данных, полученных от администрации Петрозаводска, транспортных компаний и горожан. Итогом работы станет математическая модель.

«Модель строится для того, чтобы можно было спрогнозировать какие-то сценарии развития транспортной сети, а также развития транспортной инфраструктуры в целом, в частности — строительство контактной троллейбусной сети в отдаленные районы города. Также модель учитывает действующие ограничение движения, например, по аварийным мостам. И когда движение по ним откроется, эти данные можно будет внести в математическую модель и получить измененную транспортную сеть», — заявил заместитель начальника отдела региональных проектов транспортного планирования «РОСДОРНИИ» Алексей Иванов.

Исследование потока пассажиров продлится до середины марта.

Подведомственное министерству транспорта РФ ФАУ «РОСДОРНИИ» занято разработкой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Петрозаводска. Стоимость работ — 26 млн рублей. Исполнение контракта разбито на три этапа. На первом будет разрабатываться схема организации транспортного обслуживания, после этого будут готовиться предложения по внесению изменений в программу развития транспортной инфраструктуры города. По итогам третьего этапа должна быть представлена разработанная организационная и финансовая модель пассажирского транспорта общего пользования.

Ранее сообщалось, что разработчики транспортной реформы Петрозаводска заплатят жителям города за помощь в исследованиях.