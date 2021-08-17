На выходных жителей Карелии ждет облачная с прояснениями погода

Прогноз на субботу, 21 августа, опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В столице Карелии будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Облачно с прояснениями будет в субботу и в районах Карелии. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять +9, +14°С, днем воздух прогреется до +15, +20°С.