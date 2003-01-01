Облачно и гололед: прогноз погоды в Карелии на 21 октября

Завтра в Петрозаводске и районах Карелии ожидается гололед.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 21 октября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +2,+4°С, днём +5,+7°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах небольшой дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ночью и утром местами на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°С, днём +4,+9°С.