Облачно и умеренный дождь: прогноз погоды в Карелии на 16 октября

Завтра в Петрозаводске и районах Карелии ожидается дождь.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 16 октября, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +2,+4°С, днём +6,+8°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии ожидается облачность. В большинстве районов ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью 0,+5°С, днём +5,+10°С.