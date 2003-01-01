Облачно с прояснениями и дожди: прогноз погоды на 23 августа

Дожди ожидаются как в Петрозаводске, так и в районах Карелии.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 23 августа, в столице и районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.
В Петрозаводске ожидается кратковременный дождь. Атмосферное давление будет падать.
— Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10°С, днём +16,+18°С. Атмосферное давление будет падать,— рассказали синоптики.
По республике местами ожидаются дожди.
— Облачно с прояснениями. Ночью на юго-западе, днем в большинстве районов умеренный, местами сильный дождь. Днем местами гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5,+10°С, местами до +2°С, днем +15,+20°С,— подчеркнули специалисты.