Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

Синоптики рассказали, какая будет погода в субботу.
Синоптики рассказали, что в Петрозаводске будет облачно, но с прояснения 16 августа.
— Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +15,+17°С, днём +19,+21°С. Атмосферное давление будет понижаться,— сообщили в Гидрометцентре
В районах Карелии ожидается облачность и кратковременные дожди.
— Облачно с прояснениями. Ночью по западным районам, днём на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный, днём на западе юго-западный, западный умеренный, утром и днём порывистый. Температура воздуха ночью +12,+17°С, на востоке местами до +8°С, днём +18,+23°С,— Подчеркнули в Карельском ЦГМС.