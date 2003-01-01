Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

Синоптики рассказали какая будет погода в четверг.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 21 августа, в столице и районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.
В Петрозаводске не будет существенных осадков.
— Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+6°С, днём +14,+16°С. Атмосферное давление будет мало меняться,— рассказали синоптики.
По республике местами ожидаются небольшие дожди.
— Облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°С, днём +12,+17°С,— подчеркнули специалисты.