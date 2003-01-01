Облачный вихрь принесет в Карелию снег

В Гидрометцентре региона рассказали о продолжающемся похолодании.
Похолодание в Карелии, начавшееся на минувшей неделе, продолжится. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.
На погоду в ближайшие дни будет влиять холодная северная часть циклона, располагающегося над Московской областью. Этот облачный вихрь будет подниматься на север и обеспечит приток холодного воздуха с востока.
Осадки сегодня, 14 октября, в большинстве районов Карелии ожидаются в виде дождя вперемешку со снегом.
Температура будет в пределах нормы или чуть холоднее. Ночью будет от -1℃ до +4℃, днем от +2℃ до +7℃. Может образовываться гололедица.
Чуть теплее станет 16 и 17 октября, но при этом и дожди станут интенсивнее. К выходным дожди в основном прекратятся, но будет холоднее: ночью ниже 0, днём не выше +1℃, +4℃.