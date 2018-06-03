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Новости. Происшествия
19:40, 03 Июня 2018

Обладательница титула "Миссис мира" погибла в ужасном ДТП

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По предварительной информации, водитель машины, в которой находилась Сания Шакирова, не справился с управлением и врезался в стену кладбища.

Победительница одного из международных конкурсов красоты Miss Universe Beauty - 2018 ("Миссис мира - 2018") Сания Шакирова погибла в результате произошедшего в Иссык-Кульской области Киргизии дорожно-транспортного происшествия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в МВД республики.

Авария произошла на трассе Балыкчи - Каракол, которая соединяет восточную и северную части области. "По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором находилась Шакирова, не справился с управлением", - заявили в ведомстве.

По информации МВД, еще один находившийся в салоне автомобиля пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован.

"Разбирательство по данной автомобильной аварии продолжается", - отметили в министерстве.

Одна из красивейших женщин планеты, Сания Шакирова весной этого года была признана победительницей в номинации Missis World ("Миссис мира") проходившего во вьетнамском городе Нячанг международного конкурса красоты Miss Universe Beauty. В нем принимали участие представительницы 20 государств.

Жизнь 30-летней Сании Шакировой из Киргизии можно было бы назвать очень удачливой, рассказывает газета "Московский комсомолец". Девушка работала в индустрии красоты, более 10 лет жила в Москве, а полтора года вернулась на родину и открыла сеть салонов красоты. В 2018 году она решила принять участие в конкурсе Miss Universe Beauty, проходивший во Вьетнаме, и хотя уступила главный приз россиянке Наталье Аржаковой, но была признана самой красивой девушкой в другой номинации - Missis World-2018. После возвращения Сания часто принимала участие в рекламных акциях, показывалась на телевидении.

В личной жизни все тоже складывалось хорошо: в предыдущем браке у Шакировой родилось трое детей - две дочки и сын, а буквально на днях ее нынешний молодой человек сделал ей предложение. Как пишет подруга Сании телеведущая Ассоль Молдокматова, именно с ним девушка и ехала вечером 2 июня на такси. Водитель машины не справился с управлением: автомобиль на полной скорости вылетел с шоссе прямо в стену кладбища. Сания погибла на месте, за жизнь ее 38-летнего спутника врачи сейчас борются. В службе такси уже предположили, что автомобиль мог быть в угоне.

 

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