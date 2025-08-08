Облака, солнце и до +23 °C ожидаются в Карелии 10 августа

В республикансом гидрометцентре поделились прогнозом погоды на воскресенье.
Завтра в Карелии сохранится тёплая и комфортная погода, сообщили в региональном ЦГМС.
Ночью в отдельных районах столбики термометров опустятся до +12 °С, +14 °C, однако в дневное время воздух вновь прогреется до +23 °C. Небо над республикой озарит яркое солнце, которое периодически будут окутывать облака.
— Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха, не ожидаются, — рассказали синоптики.
Напомним, на большей части территории региона продолжит действовать режим пожарной опасности.