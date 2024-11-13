Облили краской за неправильную парковку: в Карелии жители дома отомстили водителю

В сети поделились фотографиями машины, которую облили краской из-за неправильной парковки.

В группе «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия» поделились фотографиями из Сортавалы — жители одного из домов настолько разозлились на водителя, припарковавшегося возле подъезда, что решили облить его белую машину красной краской. Мнения в комментариях разделились: нашлись и те, кто одобрил такие радикальные меры, и те, кто счел их чересчур жесткими.