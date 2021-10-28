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«Облизываться не надо»: Парфенчиков пресек разговоры о приватизации с/х госпредприятий Карелии

Новости. Общество
11:53, 28 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал демагогией любые разговоры о возможности приватизации государственных совхозов — производителей молока.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства. Поводом для этого стали слухи о продаже совхоза «Ильинский».

«Это все демагогия, что кто-то продает «Ильинский».  Этого не произойдет. По крайне мере до тех пор, пока я и моя команда отвечают за ситуацию в Карелии. Облизываться на «Ильинский» не надо», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это относится и к другим государственным совхозам-производителям молока — «Мегрега», «Ведлозерский» и «Толвуйский.

Вместе с тем, глава Карелии допустил, что вопрос об их приватизации может встать, «когда пройдут годы» при условии, что найдутся инвесторы готовые вложить деньги в восстановление и расширение сельскохозяйственных земель.

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Комментарии

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Руслан
2021-10-28 13:15:56
Хорошо ещё , что не смогли чинуши уничтожить Олонецкий молочный комбинат и Славмо, это радует, про всё остальное, лучше и не вспоминать....
Leopol'd
2021-10-28 13:13:32
Зачем продавать, если удалось свалить проблемы с больной головы на здоровую?! А потом ещё и отчитаться получится об успехах...
Изя
2021-10-28 13:07:55
Не присёк , а видимо просёк , что бабки надо делать и хрен с этим регионом ((((((((((((((( :)
Эно
2021-10-28 13:04:58
главное, что яблочников поставили на место.
Жаль только, что от игр яблочников могли пострадать простые работники, у которых и так заплата небольшая.
Off
2021-10-28 13:13:04
Эно, Да , конечно . Особенно рады колхозы , которые должны выплатить штрафы , за несоблюдение условий контракта . То есть , поураганил Лабинов ...а платить будут простые работники . Оригинальный способ "поставить на место". Может быть ,министрик из своего кармана возместит ? Что ты думаешь ? :)
Вася
2021-10-28 12:30:32
Где карловские?Ржу,не могу.
Изя
2021-10-28 13:08:51
Вася, карловские просто отдыхают , команда в реале круче )))) :)
однозначно
2021-10-28 12:26:41
Шах и мат слабуновой и ширшиной.
Off
2021-10-28 12:49:09
однозначно/социопат ..Это в методичке так написано ?
Off
2021-10-28 12:11:23
Что то они с вологодскими , явно замутили... Судя по судорожным действиям .
Изя
2021-10-28 13:13:11
Off, ворьё облажалось , секрет прост :) )))
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