«Облизываться не надо»: Парфенчиков пресек разговоры о приватизации с/х госпредприятий Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал демагогией любые разговоры о возможности приватизации государственных совхозов — производителей молока.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства. Поводом для этого стали слухи о продаже совхоза «Ильинский».

«Это все демагогия, что кто-то продает «Ильинский». Этого не произойдет. По крайне мере до тех пор, пока я и моя команда отвечают за ситуацию в Карелии. Облизываться на «Ильинский» не надо», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это относится и к другим государственным совхозам-производителям молока — «Мегрега», «Ведлозерский» и «Толвуйский.

Вместе с тем, глава Карелии допустил, что вопрос об их приватизации может встать, «когда пройдут годы» при условии, что найдутся инвесторы готовые вложить деньги в восстановление и расширение сельскохозяйственных земель.