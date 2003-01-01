Обломки самолёта времён Советско-финляндской войны обнаружили в Карелии

Детали военного самолёта более 80 лет пролежали в карельской тайге.
Члены поискового отряда «Видлицкий рубеж» обнаружили в лесах Карелии детали с номерами самолёта Р-5ССС, принимавшего участие в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов. На поверхности обломков указаны цифры «1146», сообщили в Правительстве республики.
Найденный биплан входил в состав 5-го корректировочного авиационного отряда ВВС 8-й Армии.
— Экипаж — лётчик, лейтенант Василий Кириенко и стрелок-бомбардир, лейтенант Дмитрий Пирожихин — совершил вынужденную посадку от огня зенитной артиллерии противника в районе Сяхколампи, — рассказали там.
Самолёт был брошен на территории противника. Члены экипажа остались живы и вернулись к своим.