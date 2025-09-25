Обман «кадровиков»: петрозаводчанин потерял 110 тысяч рублей

68-летний житель Петрозаводска стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками отдела кадров с его места работы.
Мошенники обманули 68-летнего жителя Петрозаводска, и тот, поверив, что общается с «кадровиками» с его места работы, перевел им крупную сумму денег. По данным полиции, пострадавший отдал киберпреступникам 110 тысяч рублей. По статье о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину, возбуждено уголовное дело.
Известно, что полиции мужчина рассказал, что в мессенджере появился новый чат, которого мужчина раньше не видел.
— Создан он был якобы сотрудниками отдела кадров с места его работы. Участники чата уговаривали мужчину сообщить код из смс, это нужно было будто бы для зачисления зарплаты. Когда он засомневался, «кадровики» пригрозили, что из-за него без денег останется всё учреждение,— рассказали в полиции.
Мужчина поверил мошенникам и указал нужные цифры. После этого ему звонили неизвестные с трех разных номеров. Неизвестные сообщили, что его аккаунт портала «Госуслуги» взломали недоброжелатели и пытаются похитить деньги петрозаводчанина.
— Следуя указаниям псевдоспециалистов, житель города приобрёл новый мобильный телефон – марку и модель ему продиктовали незнакомцы. Перейдя по ссылке, отправленной ему в переписке, на устройство он установил некое приложение Банка России. Затем обналичил все свои сбережения и отправился к банкомату, — подчеркнули в полиции.
Мужчина воспользовался «приложением банка» и функцией бесконтактной оплаты, а после под диктовку перечислил 118 000 рублей на сторонние счета.
— Неизвестные пообещали петрозаводчанину, что с ним ещё свяжутся, а деньги вскоре вернутся. Этого не произошло. Мужчина засомневался и обратился в полицию. Он признался, что ранее слышал о разных видах мошенничества, но не думал, что это его коснется, — сообщили в пресс-службе МВД.
