Обман не удался: страховая компания через суд заставила вернуть деньги за ремонт автомобиля

Требования о возмещении ущерба в порядке регресса удовлетворены.

Страховая компания «Росгосстрах» обратилась в суд с иском к ответчику о взыскании страхового возмещения в размере 137 600 рублей. В обосновании иска указало, что с участием автомобиля ответчика, по его вине, в январе 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие.

Страховая компания в порядке прямого возмещения убытков выплатила потерпевшему деньги в указанной сумме.



Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, пояснил, что ДТП он не совершал, так как транспортное средство в январе 2024 года он продал малознакомому лицу, проживающему в г. Суоярви.

В суде было установлено, что при проведении административного расследования инспектор Госавтоинспекции связался с лицом, которому ответчик якобы продал автомобиль.

Ошарашенный покупатель пояснил, что ответчика он знает и даже предоставлял ему свои паспортные данные, однако договора купли-продажи транспортного средства с ним не заключал, водительского удостоверения он не имеет, как и денежных средств на приобретение автомобиля.



Ответчик предъявил только копию договора купли-продажи, поэтому суд не нашел оснований для освобождения ответчика от возмещения страховщудовлетворил требования истца.



Решение суда в законную силу не вступило.