Обманутые дольщики ИЖС рассказали в Госдуме о недостроях в Карелии

В Госдуме накануне прошла первая официальная встреча представителей власти с пострадавшими от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства.

Люди брали кредиты, чтобы построить дома, в итоге остались без жилья и с платежными обязательствами. По разным оценкам в России от 10 до 20 тысяч пострадавших. Есть они и в Карелии. Люди объединились, чтобы бороться за свои права. Активистов 24 июня собрали в Госдуме. Встречу организовал заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксёненко.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители Центробанка, Минстроя, Минфина, МВД, Сбербанка и сами пострадавшие из 24 регионов, включая Карелию.

Как рассказала Наталья Ладин, у нее пострадали родители. В 2023 году они получили земельный участок и решили построить небольшой дом в поселке Матросы Пряжинского района. В этот момент как раз действовала программа льготной ипотеки под ИЖС с аккредитованным подрядчиком. Они выбрали ООО «Амперия», так как у них была аккредитация. С компанией заключили договор в сентябре 2023 г. Завершить работы должны были за год, но не успели. Подрядчик возвел только скелет и перестал выходить на связь. Как и многие граждане мама Натальи обратилось в гражданский суд, но по итогу даже выиграв его она не смодет ничего получить, тк компания «обнулена»

И таких пострадавших в Карелии не меньше тридцати семей. Ситуацию осложняет тот факт, что в сентябре этого года банк должен получить дом в залог или ставка по кредиту увеличивается до 29%, а ежемесячный платеж с 25 тысяч рублей вырастет до 55 тысяч. Чтобы этого не допустить и не оставить маму без жилья Наталья вкладывает в строительство свои средства, а ее мама параллельно платит ипотеку за «воздух». Но не у всех семей есть такая возможность, многие семьи находятся в тяжелом положении из-за сложившейся ситуации.

Как рассказала на встрече в Госдуме Дарья Елисеева, организатор Всероссийской инициативной группы пострадавших в сфере ИЖС, пик проблемы пришелся на 2023 год: после пандемии многие оценили преимущества жизни в загородном доме и решились на ИЖС, при этом стали активно развиваться программы господдержки в этой области.

«Получилось так, что законодательно мы были не защищены, банки раздавали вертолетные ипотечные деньги. При этом у ипотечников были хорошие льготные условия, но не было эскроу счетов, не было никаких защитных функций. Люди очень доверяли словам «аккредитация от банка», думали, что это будут большие гарантии, что все будет качественно. К сожалению, гарантией это не стало, это оказалось неким маркетинговым ходом для банков для удобства застройщиков», — рассказывает она.

По словам организатора встречи — Александра Аксененко —аккредитацию подрядчикам в ИЖС банки давали с помощью технологий Искусственного интеллекта. А он «проверял» кандидата по фотографиям нескольких строений, а не по качеству выполненных ранее работ или сроку работы в стройке.

«Поэтому теперь, когда пришла пора отвечать за точность или хоть какую-то экспертность в оценке рисков заемщиков, банки умывают руки. Аккредитация, без которой получить ипотеку было нельзя, благодаря финансовым организациям, стала просто «филькиной грамотой», не имеющей никакой силы или значения», — написал в своем телеграм-канале депутат.

Он отметил, что наибольшее количество вопросов именно к банкам. По словам представителей Центробанка, «все процессы по ипотекам — лишь внутренние бизнес-истории финансовых организаций, на которые повлиять никто не в силах, а ответственность за «возможные потери изначально возлагалась на людей». Они посоветовали «судиться с банками, раз они виноваты». Но депутат отметил, что люди не должны обивать пороги и тратить последние деньги на адвокатов.

На круглом столе активисты рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в сфере ИЖС, а также предложили конкретные шаги по их решению, к примеру, ввести систему чарджбека — возвратного платежа.

«Это процедура оспаривания транзакции по банковской карте, позволяющая вернуть средства плательщику в случае мошенничества, ошибки или нарушения условий сделки. Появившись как ответ на волну мошенничества, сейчас это уже стало стандартом для всех крупных платежных систем. Реализован он может быть в форме восстановления средств на счете заемщика в размере ущерба по возбужденному уголовному делу. И мы изучим это предложение и будем рассматривать, как его можно использовать в нашем случае», — заявил Аксененко.

Представитель пострадавших в Карелии Наталья Ладин рассказала о сложностях с возбуждением уголовных дел, с которыми сталкиваются люди по всей стране, в том числе в Карелии - в отношении генерального директора ООО «Амперия» и других причастных лиц.

«Мы неоднократно получали отказы в возбуждении дела. После многочисленных жалоб, привлечения Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия и обращений в СМИ уголовное дело всё же было возбуждено — но по ч. 1 ст. 165 УК РФ и в отношении неустановленных лиц. Ответственность по данной статье минимальна и явно не соответствует ни масштабу причинённого ущерба, ни характеру действий, совершённых в рамках этой схемы», — говорит Наталья.

Добавим, что уголовное дело возбуждено не в отношении строительной компании, а по факту причинения имущественного ущерба. Установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2024 года должностные лица строительной компаний Петрозаводска заключали с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в Карелии. Однако, свои договорные обязательства в полном объеме не выполнили, что послужило основанием для обращений клиентов компании в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного ущерба.

Напомним, с 1 марта 2025 года на ИЖС распространили действие механизма эскроу счетов — теперь деньги россиян не будут сразу уходить застройщику, а будут переводиться на спецсчет до успешного завершения строительства. Подрядчикам также выдвинули дополнительные требования: теперь им необходимо размещать сведения о себе, проектах домов и банках, финансирующих строительство, в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Активно обсуждается и возможность создания публичного федерального реестра аккредитованных подрядчиков ИЖС, однако конкретных мер, которые бы помогали тем, кто уже пострадал от действий недобросовестных подрядчиков, пока нет.

Александр Аксененко обратился к Центробанку с предложением заморозить ипотечные платежи для обманутых заказчиков ИЖС, а также приостановить начисление процентов и штрафов со стороны банков для таких заемщиков. Средства, из которых правительство должно компенсировать банкам разницу между рыночной и субсидированной процентной ставкой, депутат предложил направлять на прямое финансирование достройки гражданам. Однако пока на эту инициативу нет ответа.

Ущерб, который недобросовестные подрядчике в сфере ИЖС, нанесли россиянам, оценивается по меньшей мере в 120-240 миллиардов рублей, если исходить из оценки числа пострадавших в 20 тысяч человек.

Ранее историю с обманутыми дольщиками прокомментировал глава Карелии. Инициативу о создании рабочей группы высказал Омбудсмен по правам человека Карелии.

Напомним, обращение в Следком России направил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По словам депутата, данная проблема носит системный характер и затрагивает тысячи семей по всей стране.