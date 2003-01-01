Обманутые дольщики в Карелии записали видеообращение к президенту России

Пострадавшие от действий строительной компании «Амперия» жители Карелии записали видеообращение к президенту страны.

19 декабря пройдет Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. К этой минуте уже поступило 414 тысяч звонков и сообщений в мессенджерах, и их количество растет.

Среди тех, кто решил напрямую обратиться к главе государства — обманутые дольщики ИЖС из Карелии. Напомним, люди, участвуя в госпрограмме, брали кредиты на строительство каркасных домов, заключали договоры со строительной компанией «Амперия», в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками. Семьи вышли к одному из недостроенных по программе домов и записали видеообращение к президенту страны.

— Мы обманутые семьи республики Карелии. Среди нас многодетные семьи, участники СВО и инвалиды, которые мечтали о своевоем доме, а остались с ипотеками за воздух и недостроенными домами. Брали ипотеки в ведущих банках — Сбер и ВТБ, когда еще не было эскроу счетов. Обязательства по заключенным договорам подрядчик не исполнил. В настоящее время в отношении подрядчика заведено уголовное дело. Фирма введена в процедуру банкротства, фактически счета компании обнулены. А у нас на руких исполнительные листы. Вернуть свои деньги невозможно. Уважаемый Владимир Владимирович, мы обычные люде, которые поверили в Госпрограмму ИЖС и банкам. Нас более 30 семей. Ждем, когда государство услышит о нашей проблеме и на законодательном уровне примет меры для помощи пострадавшим в сфере ИЖС.

Свое обращение они выложили на странице главы Карелии Артура Парфенчикова. Они написали, что обращались и к местной власти, но, увы, чиновники «не подключились к решению проблемы пострадавших ИЖС в Республике Карелия, хотя многие регионы уже вышли на прямой диалог с пострадавшими, уже создаются рабочие группы и собираются официальные реестры».

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Этого добились активные пострадавшие. Сначала в возбуждении дела было отказано. 30 сентября Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании, введена процедура наблюдения. Добавим, что полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия». Сейчас в списке около 40 семей. В полиции предполагают, что тех, кому недостроили дома в Карелии, больше. Ранее в Госдуме предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС в России. Также депутаты попросили предусмотреть компенсации жителям.

Сбор вопросов президенту стартовал 4 декабря. Он продлится вплоть до окончания программы, которая выйдет в эфир 19 декабря в 12:00. Отправить вопросы можно через сайт moskva-putinu.ru. Обратиться к главе государства с вопросом можно по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40. В 2024 году «Итоги года с Владимиром Путиным» продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов. В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.