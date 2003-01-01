Обманутые дольщики ИЖС в Карелии добились переквалификации уголовного дела

Уголовное дело, возбужденное по факту причинения имущественного ущерба дольщикам ИЖС в Карелии, переквалифицировали в дело о мошенничестве.

Как рассказали «Столице на Онего» пострадавшие от бездействия застройщика — компании «Амперия» — они продолжают бороться за свои права и деньги. Напомним, в период с января 2021 года по июнь 2024 года люди брали кредиты и вкладывали деньги в строительство домов, в итоге остались без жилья и с долговыми обязательствами. По разным источникам пострадавших от 20 до 34. А строительная компания расписалась в собственной несостоятельности. Сейчас руководство ООО «Амперия» подало иск на банкротство.

Напомним, уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба людям было возбуждено не сразу, а только в мае этого года после придания истории всевозможной огласки. Правда, не в отношении руководителя компании, а по факту причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч.1 ст. 165 УК РФ). Пострадавшие были не согласны с данной статьей, им удалось добиться переквалификации. Сейчас дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Но этого недостаточно, считают обманутые дольщики. Необходимо создать реестр пострдавших, выявить все проблемные объекты ИЖС, построенные без эскроу, сообщить в федеральный центр о проблеме и инициировать разработку нормативных актов для защиты прав. В некоторых регионах эта работа уже началась. Например, министерства строительства Новосибирской и Калининградской областей инициировалои сбор данных об обманутых дольщиках. Также ВРИО Свердловской области Денис Паслер поручил сформировать единый реестр пострадавших свердловчан, чтобы адресно работать с каждой семьей, а также разработать понятный и действенный механизм, применимый к каждому такому случаю.

На днях одна из пострадавших Наталья Ладин обратилась в соцсетях к председателю Заксобрания Карелии Элиссану Шандаловичу. Девушка отметила, что действенных мер по решению проблемы в республике не предпринимается.

— Мы оказались в безвыходной ситуации из-за отсутствия законодательных нормативных актов, регулирующих сферу ИЖС, и отсутствия мер поддержки граждан по аналогии с дольщиками многоквартирных жилых домов. Мы остались без домов и возможности вернуть свои денежные средства. Законодательное собрание обладает правом законодательной инициативы, мы просим эту инициативу проявить и помочь гражданам оказавшимся в критической ситуации, — написала Наталья.

Спикер Карельского парламента ответил, что о данной проблеме знает. «В части изменения законодательства — вместе с коллегами изучаем, что можно сделать, чтобы защитить граждан от недобросовестных застройщиков ИЖС», — написал Элиссан Шандалович.

Ранее историю с обманутыми дольщиками прокомментировал глава Карелии. Инициативу о создании рабочей группы высказал Омбудсмен по правам человека Карелии. История докатилась и до Госдумы. Карельские обманутые дольщики рассказали о компании «Амперия» на Круглом столе, в котором участие приняли активисты из 24 регионов. Они сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются в сфере ИЖС, а также предложили конкретные шаги по их решению, к примеру, ввести систему чарджбека — возвратного платежа.

Напомним, компания «Амперия», не достроившая более 20 каркасных домов в Карелии, официально является должником по делу о банкротстве. Следующее заседание Арбитражного суда назначено на 30 сентября.