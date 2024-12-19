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Обманутые жители Карелии положили в карманы подлых аферистов более 2 млн 340 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:35, 23 Декабря 2024
фото: © Denny Müller / unsplash

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Жители Карелии лишились сбережений, решив заменить счетчики на воду и электроэнергию.

На минувшей неделе жители республики, обманутые мошенниками при замене приборов учета воды и электроэнергии, массово обратились в полицию. Так, в полиции Сортавальского округа зафиксировали три аналогичных заявления о мошенничествах.

Одна из пенсионерок назвала номер СНИЛС псевдосотруднику энергокомпании. Затем ей позвонили якобы из Центробанка и сообщили, что её счетами завладели мошенники. «Спасая» средства под руководством незнакомцев, горожанка перечислила на сторонний счёт 205 тысяч рублей из личных накоплений. В той же ситуации оказалась 67-летняя местная жительница — она перевела аферистам 77 тысяч рублей. Ещё один потерпевший — 50-летний горожанин, лишился 280 тысяч рублей. По заявленным фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД Карелии.

Пострадала от мошеннических действий и 44-летняя жительница одного из населённых пунктов Лахденпохского района. Когда она назвала коды из СМС неизвестным, в мессенджере ей позвонили якобы представители портала «Госуслуги» — вместо фотографии профиля во время звонка высвечивался официальный логотип. Поверив мошенникам, женщина перечислила на указанный звонившими счёт 38 с половиной тысяч рублей, из которых 10 с половиной  тысяч рублей — заёмные деньги. По данному факту полиция проводит проверку.

Наибольшую сумму злоумышленникам перечислил 79-летний житель Костомукши. Сначала аферисты позвонили ему под  предлогом замены счётчика. Затем, пытаясь выманить деньги, они уговорили пожилого мужчину совершить несколько странных манипуляций в телефоне. В результате костомукшанин перевёл неустановленным лицам 1 млн 740 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, отметили в МВД Карелии.

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