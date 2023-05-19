Обманутых дольщиков освободят от НДФЛ на полученные квартиры

Новый закон дополнительно защитит обманутых дольщиков, получивших квартиры от регионов, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Обманутым дольщикам, получившим в качестве возмещения потерь квартиры от регионов, вскоре не нужно будет платить налог на доход физических лиц. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СовФеда одобрил законопроект, который вносит изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса. Об этом рассказал сенатор Игорь Зубарев.

Как отметил парламентарий, сегодня НДФЛ не облагают суммы, которые выплачивают участникам долевого строительства при несостоятельности или банкротстве застройщика на федеральном уровне. Но дольщики, получающие возмещение от региональных властей, которые чаще предоставляют готовые квартиры, были лишены возможности не платить налог. На местные нормативные акты по защите прав участников долевого строительства льготный режим налогообложения не распространялся.

«Новый закон позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших деньги в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами своих регионов. Эти дольщики тоже не будут платить налог на доход физических лиц», - пояснил Игорь Зубарев.

Сенатор напомнил, в Карелии ведется серьезная работ по восстановлению прав обманутых дольщиков. Так, 2022 году число пострадавших сократилось с 134 до 53. И по итогам года карельский Фонд защиты обманутых дольщиков занял 8 место в рейтинге эффективности работы территориальных фондов. Благодаря выделенным Фондом развития территорий средствам началось достраивание двух домов.

«Минстрой Карелии рассчитывает, что в этом году проблема обманутых дольщиков в регионе будет полностью решена. Но люди должны чувствовать, что их права полностью защищены», - считает парламентарий.

Ранее сообщалось, сенатор Игорь Зубарев откликнулся на просьбу помочь бойцу, заканчивающему лечение в госпитале в Екатеринбурге.