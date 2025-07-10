«Амперия» рушится: обманувший дольщиков застройщик в Карелии стал фигурантом дела о банкротстве

Компания «Амперия», не достроившая более 20 каркасных домов в Карелии, официально стала должником по делу о банкротстве.

Первое судебное заседание назначено на 4 августа. «Столица на Онего» пообщалась с Антоном Пискуном, представляющим интересы обратившегося в суд кредитора в рамках процесса.

Как следует из документов, поступивших в суд, у компании 106 действующих исполнительных производств на общую сумму более 22 миллионов рублей. В подавляющем большинстве это долги перед обманутыми заказчиками, почти 8 миллионов — это задолженность перед налоговой службой, 43 исполнительных производства с минимальными суммами — за нарушения правил дорожного движения.

— Судя по всему, господин Морозов бросил компанию в начале 2024 года. Потому что там огромное количество неоплаченных штрафов. 250 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — это несущественные штрафы, которые любое юридическое лицо может оплатить. Это почти всегда свидетельствует о том, что компания брошена, когда вот даже такие минимальные обязательства не исполняются, — говорит Антон Пискун.

Подать заявление на банкротство компания в лице генерального директора Владислава Морозова обязана была значительно раньше, уточнил юрист. Сейчас действующее законодательство устанавливает минимальный порог для введения банкротства кредитором в отношении юридического лица — 2 миллиона рублей, а предельный срок допустимой просрочки — три месяца. Необходимо подчеркнуть — целый ряд требований кредиторов «Амперия» не исполняет на протяжении уже более года.

— То есть более чем в 10 раз превышен минимальный порог и нарушены сроки исполнения обязательств. Любой руководитель в таком случае обязан своевременно обратиться в Арбитражный суд за процедурой так называемого самобанкротства. Если он этого не делает, игнорируя обязательства перед кредиторами, значит, он действует недобросовестно уже априори, — подчеркнул юрист.

Эта обязанность предусмотрена законом и она, очевидно, не исполнена со стороны Морозова — подобные обращения в адрес Арбитражного суда не зарегистрированы. А это основание для привлечения к субсидиарной ответственности самих органов управления, в том числе и участников общества, которые не принимали непосредственное участие в руководстве компании, игнорируя её текущие обязательства.

— На данный момент сам Морозов не является лицом, которому непосредственно предъявлены финансовые требования. Но в рамках процесса будет выявлен очевидный факт — Морозов вовремя не обратился за признанием компании банкротом. Это ответственность самого гражданина за то, что он, пребывая в должности, не информировал кредиторов о своей несостоятельности и не обратился за введением соответствующих процедур в Арбитражный суд.

Первое заседание пройдет 4 августа. Если суд сочтет заявление кредитора обоснованным, то будет введена первая процедура в деле о банкротстве — «наблюдение». Суть первой процедуры в анализе финансового состояния должника и получении ответа на вопрос — возможно ли восстановление его платежеспособности. Если в рамках этой процедуры будут выявлены факты недобросовестного поведения директора, в этом случае может решиться вопрос и о его досрочном отстранении от руководства с передачей всех полномочий по руководству компанией арбитражному управляющему.

Процедура может продлиться от 6 месяцев до трех лет. Скорее всего в этом случае процесс будет затяжной, говорит юрист. Уже сейчас появляется информация о сомнительных сделках «Амперии» по выводу активов, которые будут оспорены в ходе процедуры банкротства. Фактически это единственная, но очень серьезная перспектива для возврата денег кредиторам. Потому что понятно, что сам Морозов исполнять обязательства перед взыскателями не собирается и не торопится. Сейчас очевидно участие 5 крупных кредиторов и налоговой службы. Последней «Амперия» должна около 8 миллионов рублей. И это самый опасный кредитор, поскольку имеет и полномочия и профессиональный штат сотрудников с большим опытом взыскания долгов в бюджет.

Напомним, в мае было возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ч.1 ст. 165 УК РФ). Правда не в отношении компании «Амперия», а пока по факту.

— Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по июнь 2024 года должностные лица строительной компании Петрозаводска заключали с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в Карелии. Однако, свои договорные обязательства в полном объеме не выполнили, что послужило основанием для обращений клиентов компании в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время идет следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Максимальное наказание по данной статье — либо штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Наказание явно недостаточное, говорят пострадавшие.

— Ответственность по данной статье минимальна и явно не соответствует ни масштабу причинённого ущерба, ни характеру действий, совершённых в рамках этой схемы, — прокомментировала возбуждение дела одна из пострадавших Наталья Ладин.

Ранее историю с обманутыми дольщиками прокомментировал глава Карелии. Инициативу о создании рабочей группы высказал Омбудсмен по правам человека Карелии. История докатилась и до Госдумы. Карельские обманутые дольщики рассказали о компании «Амперия» на Круглом столе, в котором участие приняли активисты из 24 регионов. Они сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются в сфере ИЖС, а также предложили конкретные шаги по их решению, к примеру, ввести систему чарджбека — возвратного платежа.

— Это процедура оспаривания транзакции по банковской карте, позволяющая вернуть средства плательщику в случае мошенничества, ошибки или нарушения условий сделки. Появившись как ответ на волну мошенничества, сейчас это уже стало стандартом для всех крупных платежных систем. Реализован он может быть в форме восстановления средств на счете заемщика в размере ущерба по возбужденному уголовному делу. И мы изучим это предложение и будем рассматривать, как его можно использовать в нашем случае, — заявил заместитель председателя Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко.

Напомним, люди брали кредиты, чтобы построить дома, в итоге остались без жилья и с платежными обязательствами. Ситуацию осложняет тот факт, что в сентябре этого года банки должны получить дома в залог или ставка по кредиту увеличивается до 29%. По разным оценкам в России от 10 до 20 тысяч пострадавших.

Напомним, с 1 марта 2025 года на ИЖС распространили действие механизма эскроу счетов — теперь деньги россиян не будут сразу уходить застройщику, а будут переводиться на спецсчет до успешного завершения строительства. Подрядчикам также выдвинули дополнительные требования: теперь им необходимо размещать сведения о себе, проектах домов и банках, финансирующих строительство, в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Активно обсуждается и возможность создания публичного федерального реестра аккредитованных подрядчиков ИЖС, однако конкретных мер, которые бы помогали тем, кто уже пострадал от действий недобросовестных подрядчиков, пока нет.

Автор: Любовь Трофимова