Обмен вещами, лекции, мастер-классы: в Петрозаводске вновь пройдет «Экодвор»

29 ноября в Петрозаводске пройдет экологический праздник с лекциями и мастер-классами «Экодвор».
Экодвор — это формат праздника для вовлечения людей в экологичный образ жизни и раздельный сбор отходов.
В рамках праздника пройдут мастер-классы, к примеру Алеша Савичева научит перекрашивать старую, испачканную футболку или рубашку, Дарья Крыкова — создавать коллажи из страниц старых книг или журналов. Также пройдут лекции от экспертов, чаепитие, а еще будет оргганизован обмен вещами.
— У Вас будет возможность принести вещи, которыми вы уже не пользуетесь, и в то же время взять те, которые вам понравятся совершенно бесплатно. Чего приносить не стоит: грязные изделия, носочно-чулочные изделия и нижнее белье, средства личной гигиены, просроченные товары, косметика, — сообщили организаторы.
Экодвор пройдет 29 ноября по адресу: пр. Александра Невского 55, молодежный центр «Смена».
Добавим, что Экодвор - просветительский проект, придуманный движением ЭКА. Это способ объединять людей для внедрения раздельного сбора отходов. Каждый может организовать «Экодвор» по своему вкусу: устроить обмен вещами и книгами, мастер-классы по второй жизни вещей, провести игры, квесты, викторины и многое другое. Ранее «Столица на Онего» рассказывала о перспективах раздельного сбора в Карелии после ухода «Эколайн».