В драке в Костомукше участвовали начальник местной полиции и его заместитель

«Столица на Онего» узнала подробности инцидента, произошедшего возле бара в Костомукше.
Участие в драке трёх мужчин, произошедшей 9 ноября возле бара «Подкова» на одноимённой улице в Костомукше, приняли начальник отделения МВД по городу Сергей Морозов и его заместитель Артём Выдрин. Оба имеют звание подполковника. Об этом «Столице на Онего» сообщил осведомленный источник из этого города.
Официально в МВД по Карелии фамилии участников драки не называют, но косвенным подтверждением причастности именно этих правоохранителей к конфликту стало внезапное исчезновение их имён с сайта местного отделения полиции.
По информации одного из карельских телеграм-каналов, зачинщиками драки выступили сами полицейские.
— А вот были ли они нападавшими, непонятно. Не очень ясно, что там и как было, кто кого провоцировал, — рассказал наш источник из Костомукши.
В республиканском МВД «Столице на Онего» ранее подтвердили, что двое участников конфликта — сотрудники ОМВД России по Костомукше. Однако в момент инцидента они не находились на службе. Тем не менее оба сотрудника были уволены по отрицательным мотивам. Их действиям будет дана правовая оценка.
Напомним, пострадавший в результате инцидента мужчина пытался покинуть место происшествия на прибышей машине скорой помощи. Однако полицейские не дали ему этого сделать.