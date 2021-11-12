890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Эксперты оценили общий объем взяток при госзакупках в треть доходной части бюджета России 16
20.12.2021 20:30
В Петрозаводске пьяный водитель избил двух инспекторов ДПС 2
Сегодня 06:40
Два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска 2
20.12.2021 18:41
Многодетная семья в Петрозаводске получила почти 4 млн рублей на покупку жилья 2
20.12.2021 14:24

Обнародованы нарушения при расходовании денег на борьбу с ковидом в медучреждениях Карелии

Новости. Общество
12:06, 21 Декабря 2021
фото: © Антон Новодережкин / ТАСС

Новости партнеров

Контрольно-счетная палата Республики Карелия опубликовала результаты проверок учреждений здравоохранения, как они расходовали бюджетные деньги, выделенные на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса.

Предметом проверок стали расходы медучреждений за 2020 год.

«В ходе проверок были выявлены нарушения, в том числе законодательства о контрактной системе в сфере закупок», — сказано в документе.

 В отчете содержится список таких нарушений.

В частности, начальная (максимальная) цена отдельных государственных контрактов установлена без определения рыночных цен на идентичные товаров, работ и услуг на основании единственного коммерческого предложения.

В ряде контрактов отсутствовали показатели, позволяющие, определить соответствие закупаемых товаров, работ и услуг установленным требованиям.

Выявлены факты поставок средств индивидуальной защиты без заключения государственного контракта на основании накладной и счета, отсутствия документов о приемке товара.

Были случаи закупки товара, не являющегося медицинским изделием и несоответствующего условиям спецификации контракта.

Установлены факты, когда средства субсидии использовались на не предусмотренные расходы по мероприятиям, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, что «является нецелевым использованием средств субсидии на иные цели», поясняется в документе.

«Объектами контроля сформированы планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, в Министерство финансов Республики Карелия направлена информация по устранению (недопущению в последующем) выявленных в ходе проверки нарушений», — сказано в отчете КСП.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-21 12:28:39
Эти нарушения сделаны по недоумию, а не по умыслу. Но вечером с подработки придет пожилая девушка заноза и закатит истерику. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»