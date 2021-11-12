Обнародованы нарушения при расходовании денег на борьбу с ковидом в медучреждениях Карелии

Контрольно-счетная палата Республики Карелия опубликовала результаты проверок учреждений здравоохранения, как они расходовали бюджетные деньги, выделенные на профилактику и устранение последствий распространения коронавируса.

Предметом проверок стали расходы медучреждений за 2020 год.

«В ходе проверок были выявлены нарушения, в том числе законодательства о контрактной системе в сфере закупок», — сказано в документе.

В отчете содержится список таких нарушений.

В частности, начальная (максимальная) цена отдельных государственных контрактов установлена без определения рыночных цен на идентичные товаров, работ и услуг на основании единственного коммерческого предложения.

В ряде контрактов отсутствовали показатели, позволяющие, определить соответствие закупаемых товаров, работ и услуг установленным требованиям.

Выявлены факты поставок средств индивидуальной защиты без заключения государственного контракта на основании накладной и счета, отсутствия документов о приемке товара.

Были случаи закупки товара, не являющегося медицинским изделием и несоответствующего условиям спецификации контракта.

Установлены факты, когда средства субсидии использовались на не предусмотренные расходы по мероприятиям, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, что «является нецелевым использованием средств субсидии на иные цели», поясняется в документе.

«Объектами контроля сформированы планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, в Министерство финансов Республики Карелия направлена информация по устранению (недопущению в последующем) выявленных в ходе проверки нарушений», — сказано в отчете КСП.