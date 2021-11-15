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Обнародованы результаты исследования влияния форелеводства на экологию губы Онежского озера в Карелии

Новости. Общество
15:45, 13 Декабря 2021
фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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Ученые Карельского научного центра РАН, проводившие исследование Кондопожской губы Онежского озера, где сосредоточено большое количество форелеводческих хозяйств, пришли к выводу о том, что состояние водоема соответствует нормативам.

Об этом на совещании в правительстве сообщил заместитель генерального директора по научно-организационной работе КарНЦ РАН Николай Ильмаст.

«Результаты исследования акватории рыбоводных хозяйств показали, что условия в Кондопожской губе соответствуют всем требованиям. Удовлетворительному состоянию губы способствовали удачно выбранные участки для развития аквакультуры с большими глубинами и хорошим показателем водообмена. Раз в два года вода замещается, поэтому большая часть поступающих биогенов не накапливается в губе, а уносится за ее пределы. Результаты гидрохимического анализа свидетельствуют, что показатели воды в губе не превышают ПДК (предельно допустимых концентраций — прим. ред.), отвечают всем требованиям при выращивании радужной форели», — сказал Ильмаст.

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Комментарии

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stranger
2021-12-13 17:30:55
Предполагаю, очередной пример из "кодекса бесчестия."
Vel
2021-12-13 16:58:40
Я смотрел эту трансляцию. Лабинов не скрывал, что форелеводы и он нарушают законодательство. Постоянно требовал прекратить трансляцию-народ будет возмущаться. Но Глава был непреклонен. Из 70 ти форелевых хозяйств отчётность сдают только 12.Почему-потомучто нарушают.Особенно обидно за "научников", за деньги за будущий мониторинг они говорили неправду.
Кеша
2021-12-13 17:31:19
Vel, ещё раз пишу . Баренц Групп надо смотреть , он здесь рулит .
бюджет
2021-12-13 16:55:25
В нормальных странах озера не поганят! Только в морЯ! И еще. Множество садков стоит в маленьких озерах, ПРОВЕРЬТЕ ИХ! "Мое" дачное озеро, благодаря форели, поганят полным ходом, никаких учОных не надо. Или на замкнутый цикл водоснабжения.
Offff
2021-12-13 16:32:02
Им прикажут ... они докажут , что вода эта исключительно целебная и пользительная для здоровья.
Tеатральный критик
2021-12-13 16:11:42
Карельские учОные. Сомнительный авторитет.
Гость
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