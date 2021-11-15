Обнародованы результаты исследования влияния форелеводства на экологию губы Онежского озера в Карелии

Ученые Карельского научного центра РАН, проводившие исследование Кондопожской губы Онежского озера, где сосредоточено большое количество форелеводческих хозяйств, пришли к выводу о том, что состояние водоема соответствует нормативам.

Об этом на совещании в правительстве сообщил заместитель генерального директора по научно-организационной работе КарНЦ РАН Николай Ильмаст.

«Результаты исследования акватории рыбоводных хозяйств показали, что условия в Кондопожской губе соответствуют всем требованиям. Удовлетворительному состоянию губы способствовали удачно выбранные участки для развития аквакультуры с большими глубинами и хорошим показателем водообмена. Раз в два года вода замещается, поэтому большая часть поступающих биогенов не накапливается в губе, а уносится за ее пределы. Результаты гидрохимического анализа свидетельствуют, что показатели воды в губе не превышают ПДК (предельно допустимых концентраций — прим. ред.), отвечают всем требованиям при выращивании радужной форели», — сказал Ильмаст.