Обнаруженные в Петрозаводске останки расчлененного трупа могут принадлежать экс-сотруднику колонии

Источники в исправительной системе сообщили, что останки расчлененного тела, обнаруженного в Петрозаводске, могут принадлежать их исчезнувшему бывшему коллеге.

Останки расчлененного тела, найденного в районе Сайнаволока, могут принадлежать бывшему сотруднику одной из карельских колонии. Об этом «Столице на Онего» сообщили источники в исправительной системе. У мужчины на правом плече была татуировка в виде летучей мыши, которую носят бойцы спецназа, служившие в разведывательных войсках. На фото трупа, ранее распространенных Следкомом, показана аналогичная татуировка. Также известно, что бывший работник колонии служил в разведке. По информации родных и друзей, на сегодняшний день он числится пропавшим.

В правоохранительных органах сообщили, что останки тела переданы на генетическую экспертизу. Личность убитого устанавливается.

Как сообщалось ранее, 18 февраля на коммунальном объекте в районе Сайнаволока был обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног. Следственные органы Петрозаводска нашли особую примету на расчлененном теле - татуировку на правом плече с изображением летучей мыши. Правоохранители попытались опознать погибшего по тату.

Позже по подозрению в убийстве был арестован 40-летний житель Петрозаводска.