Обнаружены нарушения при отборе заявок по благоустройству дворов в Пряже

ОНФ в Карелии выявил нарушения при отборе заявок по благоустройству дворовых территорий в Пряже.

В региональное отделение ОНФ обратилась инициативная группа граждан из поселка Пряжа, которая выразила свое несогласие с решением общественной комиссии об отклонении их заявки для участия в местной программе "Комфортная городская среда". Жители дома №23 по улице Речная настаивали, что выбор единственной дворовой территории для благоустройства был осуществлен с нарушениями.

Жители Пряжи подали всего две заявки на благоустройство дворов. На улице Гагарина, 14, планировали заасфальтировать территорию, установить ограждение и объекты архитектуры малой формы. А жители дома №23 на улице Речной, где ТСЖ уже много сделало для наведения порядка в подъездах, отремонтировало кровлю и поменяло трубы, хотели с помощью проекта провести работы по асфальтированию.

Из-за особенностей рельефа и отсутствия нормальной дренажной системы вода с дороги в межсезонье и летом подтапливает подвал дома и дворовую территорию.

Общественники выявили также, что в составе общественной комиссии работала жительница дома №14 по улице Гагарина, проект благоустройства двора которого и был признан победителем.

По мнению активистов ОНФ, участник конкурса не должен входить в состав комиссии, поскольку он лично заинтересован в итогах голосования. Кроме того, нарушением является и то, что руководит общественной комиссией в Пряже не глава поселения, что прописано в правовом акте, а председатель местного совета.

В итоге прокуратура Пряжинского района потребовала рассмотреть вопрос о признании результатов оценки проектов по благоустройству дворовых территорий в Пряже не соответствующими законодательству.