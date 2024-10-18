Обнаружены растительные вещества, которые могут стать лекарством от энцефалита

"Мы пытаемся разработать препараты против клещевого энцефалита на основе химических веществ. Источником для поиска этих новых химических веществ используем растения, которые традиционно применяются в азиатской восточной медицине. В результате исследований нам удалось обнаружить один из экстрактов - экстракт растения терминалии хебула (харитаки). <…> Он обладает также противовирусной активностью в отношении клещевого энцефалита. Когда стали исследовать свойства этого экстракта, нам удалось выделить три химических вещества, которые обуславливают его эффективность против клещевого энцефалита", - сообщил ученый, добавив, что данные вещества являются перспективными для создания новых лекарств против клещевого энцефалита, что было подтверждено экспериментально.

По его словам, результаты исследований запатентованы и ученые планируют провести доклинические испытания. Хаснатинов отметил, что сейчас единственным медикаментозным средством против клещевого энцефалита является донорский иммуноглобулин. Он обладает побочными эффектами и может хранится только при температуре от +4 до +8 градусов, сообщило агентство news.ru.

По данным замначальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Светланы Каверзиной, в 2024 году за медицинской помощью в Иркутской области после укусов клещей обратилось 15,4 тыс. человек, что выше на 22%, чем в прошлом эпидсезоне. Клещевым энцефалитом заразилось 89 человек, в прошлом году таковых было 81.