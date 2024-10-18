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Обнаружены растительные вещества, которые могут стать лекарством от энцефалита

Новости. Общество
22:00, 19 Октября 2024
фото: © erik karits / unsplash

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Результаты исследований запатентованы и ученые планируют провести доклинические испытания.

Российские ученые выделили из растения терминалия хебула (харитаки), применяемого в восточной медицине, химические вещества, которые могут стать основой для создания лекарства против клещевого энцефалита. Об этом на пресс-конференции сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории трансмиссивных инфекций "Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека" (Иркутск) Максим Хаснатинов.

"Мы пытаемся разработать препараты против клещевого энцефалита на основе химических веществ. Источником для поиска этих новых химических веществ используем растения, которые традиционно применяются в азиатской восточной медицине. В результате исследований нам удалось обнаружить один из экстрактов - экстракт растения терминалии хебула (харитаки). <…> Он обладает также противовирусной активностью в отношении клещевого энцефалита. Когда стали исследовать свойства этого экстракта, нам удалось выделить три химических вещества, которые обуславливают его эффективность против клещевого энцефалита", - сообщил ученый, добавив, что данные вещества являются перспективными для создания новых лекарств против клещевого энцефалита, что было подтверждено экспериментально.

По его словам, результаты исследований запатентованы и ученые планируют провести доклинические испытания. Хаснатинов отметил, что сейчас единственным медикаментозным средством против клещевого энцефалита является донорский иммуноглобулин. Он обладает побочными эффектами и может хранится только при температуре от +4 до +8 градусов, сообщило агентство news.ru.

По данным замначальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Светланы Каверзиной, в 2024 году за медицинской помощью в Иркутской области после укусов клещей обратилось 15,4 тыс. человек, что выше на 22%, чем в прошлом эпидсезоне. Клещевым энцефалитом заразилось 89 человек, в прошлом году таковых было 81.

 
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