Обнаженная Вера Брежнева показала себя в ванне на Мальдивах

Блондинка выложила в Instagram интересное фото. Она в обнаженном виде лежит в ванне, согнув ногу и прикрыв рукой грудь.

Вера Брежнева впервые попала на Мальдивские острова. Певица призналась, что этот ее отдых окажется коротким.

Блондинка выложила в Instagram интересное фото. Она в обнаженном виде лежит в ванне,согнув ногу и прикрыв рукой грудь. На голове россиянки белое полотенце, а глаза она спрятала за темными солнцезащитными очками, пишет Cosmopolitan.



Instagram

"Я хотела попасть на эти острова много лет. И вот наконец-то появилась возможность. Сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь,вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня", – обратилась Вера к своим поклонникам.

Певица добавила, что в конце недели ей придется вернуться в Россию и продолжить концертный тур.

"Пусть эти 5 дней здесь будут райскими (правда, один уже прошёл). P. S.Да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?", – задала Брежнева провокационный вопрос фолловерам.