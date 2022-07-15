Обновился список автомобилей, арестованных за долги и выставленных на продажу в Карелии

Служба судебных приставов Карелии опубликовала новый список арестованного за долги и выставленного на торги автотранспорта в разных районах республики.

Перечень размещен на официальном сайте ведомства.

Peugeot 408 2012 года выпуска продается за 314500 рублей в Надвоицах, а Mitsubishi Lanser 2005 года выпуска — за 270200 рублей в Петрозаводске.

Для них проводится процедура публичных торгов.

Кроме того, седельный тягач Scania 1996 года выпуска выставлен на продажу в Кондопоге за 496995 рублей. О нем содержится пометка, что этот автомобиль продается ниже среднерыночной стоимости.

По вопросам приобретения имущества, в том числе для получения дополнительных сведений, надо зайти на интернет-сайт МТУ Росимущества.