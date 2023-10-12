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Обновленный автовокзал Петрозаводска должны открыть в ноябре

Новости. Общество
15:41, 13 Октября 2023
фото: © ГТРК «Карелия»

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Реконструированный автовокзал карельской столицы обещают открыть для пассажиров в этом ноябре.

Как сообщил РБК со ссылкой на региональный Минстрой, новый автовокзал на улице Чапаева планируется открыть в ноябре 2023 года.

Точную дату должен установить Минтранс Карелии. Напомним, ранее мы сообщали о том, что после трехлетней реконструкции и смены подрядчиков, обновленное двухэтажное здание автовокзала готово к работе.

Залы ожидания открыли на обоих этажах. Подняться наверх можно как по лестнице, так и на лифте, рассказал ГТРК «Карелия» генеральный директор фирмы-подрядчика Игорь Шкваров. Эскизы дизайна помещений помогали готовить студенты петрозаводского колледжа городского хозяйства.

На вокзале также впервые появился пункт предрейсового осмотра автобусов.

Отметим, ранее мы сообщали о том, что работы по реконструкции здания автовокзала приближаются к концу.

Так, на крыше здания установили новую вывеску. Надписи на русском и карельском языке сменили прежнее сочетание русского и финского. Логотип с рулем и крылышками расположили с обеих сторон вывески.

Напомним, ранее мы сообщали о завершении основного этапа затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.

Еще раньше была названа дата открытия объекта, реконструкция которого несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком.

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