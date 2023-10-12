Обновленный автовокзал Петрозаводска должны открыть в ноябре

Реконструированный автовокзал карельской столицы обещают открыть для пассажиров в этом ноябре.

Как сообщил РБК со ссылкой на региональный Минстрой, новый автовокзал на улице Чапаева планируется открыть в ноябре 2023 года.



Точную дату должен установить Минтранс Карелии. Напомним, ранее мы сообщали о том, что после трехлетней реконструкции и смены подрядчиков, обновленное двухэтажное здание автовокзала готово к работе.



Залы ожидания открыли на обоих этажах. Подняться наверх можно как по лестнице, так и на лифте, рассказал ГТРК «Карелия» генеральный директор фирмы-подрядчика Игорь Шкваров. Эскизы дизайна помещений помогали готовить студенты петрозаводского колледжа городского хозяйства.



На вокзале также впервые появился пункт предрейсового осмотра автобусов.

Отметим, ранее мы сообщали о том, что работы по реконструкции здания автовокзала приближаются к концу.

Так, на крыше здания установили новую вывеску. Надписи на русском и карельском языке сменили прежнее сочетание русского и финского. Логотип с рулем и крылышками расположили с обеих сторон вывески.

Напомним, ранее мы сообщали о завершении основного этапа затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.

Еще раньше была названа дата открытия объекта, реконструкция которого несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком.