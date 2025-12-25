Обокравшую магазин петрозаводчанку объявили в розыск

Полиция объявила в розыск горожанку, похитившую продукты питания из магазина «Пятёрочка» в столице Карелии.
Жительница Петрозаводска, подозреваемая в краже продуктов питания из магазина «Пятёрочка» в Первомайском районе, объявлена в розыск. Сейчас её личность устанавливается, сообщили в МВД по Карелии.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина, придя в супермаркет, наполнила корзину продовольствием, сложила продукты в пакеты и, не расплатившись, покинула помещение.
— Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить их в полицию по телефону: 89114138329, — написали в ведомстве.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее правоохранители объявили в розыск петрозаводчанку, похитившую товары из сетевого магазина в Октябрьском районе.