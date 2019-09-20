Оборот предприятий общепита Карелии за 8 месяцев достиг 3,2 млрд рублей

Оборот общественного питания в Карелии за январь-август 2019 года увеличился в сопоставимых ценах на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это в 5 раз выше прошлогодних темпов роста, когда за 8 месяцев оборот общепита увеличился лишь на 0,7% к такому же периоду 2017 года. В рублевом выражении за январь-август 2019 года оборот в отрасли составил 3,5 млрд рублей против 3,2 млрд годом ранее, пишут "Вести Карелии".

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