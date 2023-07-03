Оборот розничной торговли в Карелии за год вырос на 15%

Согласно статистике, общий оборот розничной торговли в республике составил 14778,9 миллиона рублей.

Карелиястат предоставил данные оборота розничной торговли организаций в республике и продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в мае 2023 года.

Согласно этим данным, оборот розничной торговли в мае 2023 года составил 14778,9 миллиона рублей, что в товарной массе оказалось на 15% больше, чем в мае 2022 года, и на 4,9% больше, чем в апреле 2023 года.

Чуть более половины в структуре розничной торговли составили пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. На непродовольственные товары пришлось 47,3% реализации.