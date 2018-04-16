Оборот розничной торговли в марте вырос в Карелии почти на 10%

Оборот розничной торговли в марте достиг в республике 9,5 млрд рублей, сообщает Карелиястат.

В марте оборот розничной торговли составил 9,5 млрд рублей, что в товарной массе - на 2,9% больше, чем в марте 2017 года и на 9,8% больше, чем в феврале 2018 года.

В то же время в марте потребительские цены выросли на 0,4%.