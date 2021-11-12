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Оборудование для АЭС в Турции изготовят на предприятии в Карелии

Новости. Экономика
09:05, 26 Ноября 2021
фото: Минэкономразвития Карелии

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Петрозаводскмаш начал изготовление оборудования для третьего блока АЭС «Аккую» в Турции.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» приступил к изготовлению направляющих аппаратов для главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), которые будут установлены на энергоблоке № 3 АЭС «Аккую», сооружаемой в Турции. Об этом информирует Минэк Карелии. Это первое оборудование для энергоблока № 3 АЭС «Аккую», которое начал изготавливать Петрозаводскмаш.

Сообщается, что направляющий аппарат относится к внутрикорпусным устройствам ГЦНА и состоит из верхнего и нижнего дисков, между которыми находятся 13 направляющих лопаток. Аппарат устанавливается в корпусе насоса неподвижно и предназначен для создания центробежного направления потока теплоносителя внутри насоса. При сборке под сварку направляющие лопатки устанавливаются в строго выдержанном расположении. Именно правильное расположение данных деталей обеспечивает ровную, без вибраций, работу насосного агрегата в период эксплуатации.

АЭС «Аккую» — первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» — «строй-владей-эксплуатируй»). Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. 

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Комментарии

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David.
2021-11-26 09:32:08
То есть по факту - завод некогда выполнявший сложнейшие инженерные проекты скатился до уровня мелкой мастерской.
Горожанин
2021-11-26 11:18:12
David., это СМИ скатились до такого "уровня", не вникая в тему и выдавая это вовсе незначительное для завода событие как некое достижение.
Гость
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