Оборудование для исправления косолапости приобрели в Пряжинскую больницу

Хирургическую систему приобрели за счет нормированного страхового запаса.

Новое оборудование для оперативного лечения деформаций кистей, стоп, исправления косолапости, постраматических изменений приобрели в Пряжинскую ЦРБ. Об этом сообщил на своей личной странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Хирургическую систему Acculan 3 купили за счет средств нормированного страхового запаса. Установку уже активно применяют на практике хирурги.

Травматолог-ортопед Антон Стоянов рассказал о случае, когда мужчину 39 лет долгое время беспокоили боли в голеностопном суставе. Во время обследования врач обнаружил у пациента разрастание костной ткани — остеофиты в области большеберцовой и пяточной костей.

«С помощью нового оборудования врач выполнил экономную резекцию остеофитов в пределах измененной ткани в анатомически сложной области. Операция прошла успешно, пациент выписан», — отметил Охлопков.

Ранее мы писали о том, что пряжинские хирурги поделились опытом лазерного лечения вен с северными коллегами.