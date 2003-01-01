Оборудование на 200 млн рублей получит Детская республиканская больница в Петрозаводске

В 2026 году на переоснащение больницы из федерального бюджета Карелии будет выделена субсидия в размере более 200 млн рублей.
Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Средства будут направлены на создание модульных приемных отделений, модернизацию операционных, а также отделения анестезиологии и реанимации. Например, для реанимации приобретут аппараты ИВЛ, наркозные аппараты, дефибрилляторы, инфузионные насосы и другую медтехнику.
Также будет установлено новое эндоскопическое оборудование для проведения операций по линии нейрохирургии и травматологии.
Ранее мы рассказывали, что в новом хирургическом корпусе БСМП установят оборудование на сумму более 3 млрд рублей.