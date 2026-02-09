Обозначены сроки отмены визового режима между Россией и Саудовской Аравией

В Минпромторге РФ рассказали, когда между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать безвизовый режим.

Соглашение об отмене визового режима между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу во второй половине 2026 года, цитирует ТАСС слова главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

— Оно в декабре [2025 года] было подписано, мы надеемся, что с учетом всех процедур, ратификации, в середине — во второй половине, уж точно оно заработает, — этого года, — сказал министр во время общения с журналистами на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

Напомним, согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), уже летом туристический поток из ближневосточного королевства в РФ может увеличиться в два-три раза.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

По данным АТОР, в октябре 2025 года Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров на въездном рынке. Оттуда приехали почти 26 тысяч человек, что на 13% больше, чем годом ранее. Чаще всего граждане этой страны посещают Москву, Санкт-Петербург и Сочи.