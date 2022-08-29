«Обретаю просветление»: спикер горсовета Петрозаводска встала на гвозди и отправила фото на конкурс

Председатель горсовета Петрозаводска, главврач поликлиники Надежда Дрейзис решила участвовать в федеральном фотоконкурсе «Медики на работе» - она отправила туда фото, как стоит на гвоздях.

Об этом Надежда Дрезис написала на своей странице Вконтакте.

По ее словам, она участвует в номинации конкурса «Лучшая история».



«Жизнь — это не о том, чтобы переждать непогоду, а о том, чтобы учиться танцевать под дождём». Когда я услышала эту фразу, пришла мысль, как чётко выражение характеризует стояние на доске Саджу (доске с гвоздями) и в целом — занятия йогой. Уже несколько лет я прихожу в зал, занимаюсь с тренером, медитирую и обретаю просветление. После занятия разум и мышление получают перезагрузку. Ощущение, что груз забот сброшен. Очень похоже на то ощущение, что испытывает долго путешествующий турист, который снял тяжёлый рюкзак на стоянке», — написала председатель горсовета.





По ее словам, йога открывает возможность развития и самопознания.



«Душа открыта, сердце спокойно, знания пробуждены. На тренировках я научилась многим асанам (позам йоги). Но — нет предела совершенству. В свободное время я продолжаю свой путь в изучении духовных и физических древних практик», — рассказала Надежда Дрейзис.