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«Обретаю просветление»: спикер горсовета Петрозаводска встала на гвозди и отправила фото на конкурс

Новости. Общество
06:40, 05 Сентября 2022
фото: страница Надежды Дрезис Вконтакте

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Председатель горсовета Петрозаводска, главврач поликлиники Надежда Дрейзис решила участвовать в федеральном фотоконкурсе «Медики на работе» - она отправила туда фото, как стоит на гвоздях.

Об этом Надежда Дрезис написала на своей странице Вконтакте.  

По ее словам, она участвует в номинации конкурса «Лучшая история».

«Жизнь — это не о том, чтобы переждать непогоду, а о том, чтобы учиться танцевать под дождём». Когда я услышала эту фразу, пришла мысль, как чётко выражение характеризует стояние на доске Саджу (доске с гвоздями) и в целом — занятия йогой. Уже несколько лет я прихожу в зал, занимаюсь с тренером, медитирую и обретаю просветление. После занятия разум и мышление получают перезагрузку. Ощущение, что груз забот сброшен. Очень похоже на то ощущение, что испытывает долго путешествующий турист, который снял тяжёлый рюкзак на стоянке», — написала председатель горсовета.



 По ее словам, йога открывает возможность развития и самопознания.

«Душа открыта, сердце спокойно, знания пробуждены. На тренировках я научилась многим асанам (позам йоги). Но — нет предела совершенству. В свободное время я продолжаю свой путь в изучении духовных и физических древних практик», — рассказала Надежда Дрейзис.

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