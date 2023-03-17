Обрезка деревьев приведет к отключению электричества в одном из районов Петрозаводска

В ЕДДС карельской столицы предупредили об отключении электричества в нескольких домах.

Согласно сообщению ЕДДС Петрозаводска, в понедельник, 20 марта, с 10.00 утра произойдет временное отключение электроэнергии в нескольких домах столицы Карелии.

Без света останутся дома по улице Бесовецкая, 15А, 18А, 22, а также дом № 13А на улице Зайцева.

Причиной названы плановые работы на сетях. МУП «ПетроГиц» будет проводить обрезку деревьев.