Обрезка деревьев приведет к отключению электричества в одном из районов Петрозаводска

В ЕДДС карельской столицы предупредили об отключении электричества в нескольких домах.
Согласно сообщению ЕДДС Петрозаводска, в понедельник, 20 марта, с 10.00 утра произойдет временное отключение электроэнергии в нескольких домах столицы Карелии.
Без света останутся дома по улице Бесовецкая, 15А, 18А, 22, а также дом № 13А на улице Зайцева.
Причиной названы плановые работы на сетях. МУП «ПетроГиц» будет проводить обрезку деревьев.
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