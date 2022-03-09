Обрушение лепнины произошло с фасада дома, отремонтированного 2 года назад в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска возложила ответственность за обрушение лепнины с фасада здания в центре города на управляющую компанию.
Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Юлия Мизинкова.
Она прокомментировала ЧП, произошедшее на прошлой неделе на проспекте Ленина, где с фасада дома на улицу обрушилась часть лепнины.
По мнению Мизинковой, управляющая компания была обязана контролировать состояние фасада и не допустить обрушения.
Вместе с тем, заммэра признала, что в 2020 году проводилась покраска фасада дома и качество ремонта вызывало нарекания у управляющей компании. Она подала в суд иск против подрядной организации.
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