Обрушился козырек над входом в школу в райцентре Карелии (ФОТО)

В Кеми 2 марта произошло обрушения козырька над входом в музыкальную школу.

Об этом сообщили жители города в группе «Подслушано Кемь» Вконтакте.

Во время ЧП детей не было поблизости, никто не пострадал. Причины происшествия пока не установлены.

Фото: «Советское Беломорье» Вконтакте

По словам жителей Кеми, это не первое обрушение конструкций зданий за последнее время.

«Недавно обрушился козырек подъезда жилого дома. Сегодня обрушился козырек у музыкальной школы... Каким чудом там людей не оказалось — не знаю. Обратила внимание, что на всех козырьках — у школы, аптек, магазинов — лежат сугробы. В любой момент все это может упасть на головы людей. Сделайте уже что-нибудь! Или как всегда будем ждать пострадавших?», — написала одна из подписчиц.

Ранее прокуратура Кемского района в связи с обрушением козырька жилого дома проверила деятельность управляющей компании. Выяснилось, что организация несвоевременно очищала кровлю здания от снега. Рухнувшие конструкции раздавили находившуюся у подъезда детскую коляску.