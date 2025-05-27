Обрушившаяся на Землю магнитная буря затянется

Специалисты рассказали, когда закончится геошторм.

На Земле продолжается магнитная буря, которая началась 1 июня. По данным ученых, возмущения магнитосферы будут ощущаться до 3 июня. Об этом сообщил ТАСС представитель Института прикладной геофизики.

В воскресенье, 1 июня, буря достигла уровня G4 («очень сильная») по пятибалльной шкале. Сейчас ее интенсивность снизилась до слабой (G1), но возможны новые всплески активности до уровня G2-G3.

Специалисты отмечают, что 3 июня геомагнитная обстановка должна стабилизироваться. Метеочувствительным людям в этот период рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием.

Напомним, 1 июня на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Ранее специалисты прогнозировали, что бури начнутся ближе к понедельнику.