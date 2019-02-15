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Новости. Происшествия
11:33, 15 Февраля 2019
фото: instagram.com

Обрушившуюся кровлю в школе Карелии начнут ремонтировать в субботу

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Подрядчик, ремонтировавший крышу школы №2 в Питкяранте приступит к гарантийному ремонту только в субботу, сообщил первый зам главы районной администрации Роман Баранов.

По его словам инцидент произошел еще 11 февраля.

Так вышло, что снег собирался на крыше, там стояли снегозадержатели. В результате оттепели он поехал вниз, то есть массой своей отодрал эту крышу на третьем этаже и полетел вниз, и (упал) на переход на первом этаже. Там переход из одного корпуса в другой. Все меры приняты, чтобы протечек не было. Снег убран. Изоляция сделана. Там крыша еще есть чердачная. Она изначальна была плоская, потом по проекту сделали двухскатную. В этом плане все нормально. В части обеспечения безопасности все сделали в первые же дни и часы", - сказал Баранов.

По его словам, крышу в сентябре ремонтировало ООО "Северстрой" из Петрозаводска. Сразу на место происшествия они не смогли выехать, потому что, как утверждает Баранов, были заняты на другом проекте.

Ранее в соцсетях появились фото обрушившейся кровли.

Средняя школа №2 в Питкяранте была открыта в августе 1980 года.

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Комментарии

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sim22
2019-02-15 12:27:55
Судя по фото, стропила стояли через 2 метра, никак не меньше. Для такой крыши должны стоять через 60 см. Должна работать прокуратура, куда делись все остальные стропила, кому в карман?
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