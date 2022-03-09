Общее число заразившихся коронавирусом жителей Карелии пересекло отметку в 130 тысяч

По данным Минздрава Карелии на 19 марта, в республике зарегистрированы 130 019 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 015 детей.

За прошедшие сутки выявлены 156 инфицированных (24 - дети), из них непривитых – 126 (80,7%), сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели с начала пандемии 122 999 человек, за последние сутки – 184.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 436 человек.

Как сообщалось ранее, в БСМП Петрозаводска открыли специальное отделение для больных коронавирусом.