890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Экс-следователь из Карелии оформлял кредиты на мертвых жертв преступлений
18.03.2022 16:52
Карниз дома обрушился в центре Петрозаводска на тротуар, где шли люди (ФОТО И ВИДЕО)
18.03.2022 13:55

Общее число заразившихся коронавирусом жителей Карелии пересекло отметку в 130 тысяч

Новости. Общество
09:25, 19 Марта 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Новости партнеров

По данным Минздрава Карелии на 19 марта, в республике зарегистрированы 130 019 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 015 детей.

За прошедшие сутки выявлены 156 инфицированных (24 - дети), из них непривитых – 126 (80,7%), сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели с начала пандемии 122 999 человек, за последние сутки – 184.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 436 человек.

Как сообщалось ранее, в БСМП Петрозаводска открыли специальное отделение для больных коронавирусом. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
14.03.2022, 11:24
Известный форелевод в Карелии заявил об уходе от импортозависимости
16.03.2022, 11:57
УФСБ Карелии обратилось к жителям республики в связи с событиями на Украине
16.03.2022, 11:46
Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах

Чтиво

Сегодня 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»