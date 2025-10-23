Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

В День Казанской иконы Божией Матери жители Карелии смогут принять участие в масштабном крестном ходе.

4 ноября в 10:40 возле кафедрального собора Александра Невского в Петрозаводске начнётся Общекарельский крестный ход, посвящённый Дню Казанской иконы Божией Матери и Народного единства. Об этом сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— Православные верующие во главе с митрополитом Константином и карельским духовенством пройдут торжественным молитвенным шествием после Божественной литургии в кафедральном Александро-Невском соборе до центральной соборной площади Петрозаводска, будет завершён праздничный молебен, — рассказали там.

Крестный ход призван объединить христиан и почтить одну из главных святынь православия. Принять участие в этом событии смогут все желающие.

Ранее стало известно, что при храме Рождества Христва в деревне Вехручей Прионежского района будет создано подворье Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.