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"Общероссийское голосование в Карелии прошло спокойно, прозрачно и легитимно"

Новости. Общество
12:34, 02 Июля 2020
фото: © ЦИК Карелии
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Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что в республике достойно справились с проведением кампании, аналогов которой в стране еще не было.

В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования. За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

Алексей Бахилин отметил, что эта кампания была особенной и проходила в достаточно сложных условиях: "Такая форма, как общероссийское голосование, применялась впервые и потребовала собственного правового регулирования. Кроме того, голосование проходило в непростой санитарно-эпидемиологической обстановке. Были приложены колоссальные усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан при голосовании".

Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, голосование проходило в течение целой недели, и члены участковых и территориальных комиссий с 8.00 до 20.00 трудились на участках, чтобы обеспечить каждому гражданину возможность проголосовать. При этом подготовка к голосованию была проведена в очень сжатые сроки.

Алексей Бахилин поблагодарил членов избиркомов за работу по организации голосования о поправках в Конституцию: "Нагрузка на членов участковых и территориальных избирательных комиссий была огромная. Но они быстро смогли обучиться новому порядку проведения голосования, вникнуть в его особенности с учетом выполнения всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности".

Особенности этой кампании заключались также в том, что многие жители республики в летний период постоянно находятся на дачах. Для того, чтобы обеспечить им возможность волеизъявления, члены участковых и территориальных комиссий сначала выезжали в дачные кооперативы и СНТ, чтобы собрать заявления о голосовании по месту нахождения. А затем, уже с 25 июня по 1 июля, приезжали в СНТ, чтобы граждане могли проголосовать. Кроме того, людям с плохим самочувствием, пожилым, маломобильным была обеспечена возможность проголосовать на дому. Также избиркомы справились и с такой непростой задачей, как организация голосования людей, которые находятся на самоизоляции – после выписки из стационаров, контактов с заболевшими коронавирусом, возвращения из других регионов. Им также была предоставлена возможность принять участие в голосовании – процедура проводилась бесконтактным способом, чтобы не допустить распространения инфекции.

Несмотря на все сложности, организаторы выборов справились с организацией голосования на территории республики на высоком уровне.

"Работу членов УИК и ТИК оценили жители Карелии: ежедневно в Центризбирком поступали благодарности от граждан, которые смогли проголосовать легко, удобно и безопасно".

Также председатель ЦИК отметил работу общественных наблюдателей.

"Мы видели, насколько требовательно и объективно они осуществляли наблюдение за голосованием, досконально знали процедуру", – сказал Алексей Бахилин.

По итогам всех семи дней голосования в ЦИК Карелии не поступило ни одного письменного сообщения о нарушениях, жалоб на работу членов избиркомов или ход голосования.

"Около 420 обращений граждан мы получили на "горячую линию". Они касались разъяснения порядка голосования", – сказал Алексей Бахилин.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-02 12:46:29
Конечно, неимоверные услилия были приложены по заманиванию избирателей, даже лохотрон был придуман в виде викторины с "призами".
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